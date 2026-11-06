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Profitabler Grifols SA-Einstieg?

IBEX 35-Titel Grifols SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Grifols SA von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren in Grifols SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Grifols SA
11.06 EUR -0.15 EUR -1.34 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Grifols SA-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 17,44 EUR. Hätte ein Anleger 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Grifols SA-Aktie investiert, befänden sich nun 57,339 Grifols SA-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 646,79 EUR, da sich der Wert eines Grifols SA-Anteils am 05.11.2026 auf 11,28 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 35,32 Prozent gleich.

Grifols SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,64 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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