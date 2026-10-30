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Rentable Grifols SA-Investition?

IBEX 35-Titel Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Grifols SA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Grifols SA-Aktie Anlegern gebracht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Grifols SA
10.56 EUR -0.02 EUR -0.24 %
Charts | News | Analysen

Das Grifols SA-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Grifols SA-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 19,80 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Grifols SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,052 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Grifols SA-Papiers auf 10,68 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 53,93 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 53,93 EUR, was einer negativen Performance von 46,07 Prozent entspricht.

Grifols SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 7,27 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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