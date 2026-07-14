IBEX 35-Titel Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Grifols SA von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Grifols SA-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
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Vor 10 Jahren wurde die Grifols SA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Grifols SA-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 19,75 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,063 Grifols SA-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 16.07.2026 46,24 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 9,13 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 53,76 Prozent eingebüßt.
Grifols SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,14 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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