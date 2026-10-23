IBEX 35-Titel Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Grifols SA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Grifols SA eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Grifols SA-Aktie via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende stand die Grifols SA-Aktie an diesem Tag bei 10,28 EUR. Bei einem Investment von 10.000 EUR in das Grifols SA-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 972,763 Grifols SA-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 22.10.2026 auf 10,08 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9.805,45 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1,95 Prozent abgenommen.
Insgesamt war Grifols SA zuletzt 6,86 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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