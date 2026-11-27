Performance unter der Lupe

Vor Jahren in Grifols SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Grifols SA-Anteilen an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 17,17 EUR. Bei einem Investment von 1.000 EUR in Grifols SA-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 58,258 Grifols SA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 664,14 EUR, da sich der Wert eines Grifols SA-Anteils am 26.11.2026 auf 11,40 EUR belief. Mit einer Performance von -33,59 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Marktwert von Grifols SA betrug jüngst 7,53 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net