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IBEX 35-Titel Grifols SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Grifols SA von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Grifols SA-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Grifols SA
9.94 EUR 0.28 EUR 2.86 %
Charts | News | Analysen

Am 16.10.2025 wurden Grifols SA-Anteile via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 12,10 EUR. Bei einem Grifols SA-Investment von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 82,645 Grifols SA-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Grifols SA-Papiere wären am 15.10.2026 833,88 EUR wert, da der Schlussstand 10,09 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 16,61 Prozent vermindert.

Grifols SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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