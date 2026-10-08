IBEX 35-Titel Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte ein Inmobiliaria Colonial,-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Lukrative Inmobiliaria Colonial,-Investition?

08.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren Inmobiliaria Colonial,-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Am 08.10.2021 wurde das Inmobiliaria Colonial,-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Inmobiliaria Colonial,-Papier bei 8,33 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie investiert hätte, hätte er nun 12,012 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 07.10.2026 58,67 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 4,88 EUR belief. Das kommt einer Abnahme um 41,33 Prozent gleich.

Alle Inmobiliaria Colonial,-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,01 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net