IBEX 35-Titel Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Inmobiliaria Colonial, von vor 10 Jahren bedeutet

Lukrative Inmobiliaria Colonial,-Investition?

15.10.26 10:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Inmobiliaria Colonial,-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Am 15.10.2016 wurde das Inmobiliaria Colonial, -Papier an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Inmobiliaria Colonial,-Papier bei 6,46 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1.000 EUR in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie investierten, hätten nun 154,727 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.10.2026 auf 4,96 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 767,75 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -23,22 Prozent.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Inmobiliaria Colonial,

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Inmobiliaria Colonial,

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung