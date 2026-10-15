IBEX 35-Titel Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Inmobiliaria Colonial, von vor 10 Jahren bedeutet
Investoren, die vor Jahren in Inmobiliaria Colonial,-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Am 15.10.2016 wurde das Inmobiliaria Colonial,-Papier an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Inmobiliaria Colonial,-Papier bei 6,46 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1.000 EUR in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie investierten, hätten nun 154,727 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 14.10.2026 auf 4,96 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 767,75 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -23,22 Prozent.
Am Markt war Inmobiliaria Colonial, jüngst 3,00 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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