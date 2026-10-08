IBEX 35-Titel Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Rentable Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anlage?

08.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Laboratorios Farmaceuticos Rovi eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 54,50 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18,349 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1.082,57 EUR, da sich der Wert eines Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papiers am 07.10.2026 auf 59,00 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8,26 Prozent angewachsen.

Laboratorios Farmaceuticos Rovi wurde am Markt mit 2,97 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net