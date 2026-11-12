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IBEX 35-Titel Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Laboratorios Farmaceuticos Rovi eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Laboratorios Farmaceuticos Rovi
70.65 EUR 0.75 EUR 1.07 %
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Am 12.11.2016 wurde die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 12,88 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investiert hat, hat nun 7,764 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 11.11.2026 548,91 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 70,70 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 448,91 Prozent angewachsen.

Laboratorios Farmaceuticos Rovi erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie News

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Laboratorios Farmaceuticos Rovi Analysen

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Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
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Datum Rating Analyst
09.11.12 Laboratorios Farmaceuticos Rovi, outperform Exane-BNP Paribas SA
30.10.12 Laboratorios Farmaceuticos Rovi, outperform Exane-BNP Paribas SA
15.10.12 Laboratorios Farmaceuticos Rovi, outperform Cheuvreux SA

Information

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