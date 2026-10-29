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Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Performance im Blick

IBEX 35-Titel Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Laboratorios Farmaceuticos Rovi
61.25 EUR -0.55 EUR -0.89 %
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile bei 49,30 EUR. Wer vor 3 Jahren 1.000 EUR in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investiert hat, hat nun 20,284 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie auf 61,30 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.243,41 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 24,34 Prozent angewachsen.

Der Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Wert an der Börse wurde auf 3,14 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie News

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Datum Rating Analyst
09.11.12 Laboratorios Farmaceuticos Rovi, outperform Exane-BNP Paribas SA
30.10.12 Laboratorios Farmaceuticos Rovi, outperform Exane-BNP Paribas SA
15.10.12 Laboratorios Farmaceuticos Rovi, outperform Cheuvreux SA

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