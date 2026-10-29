IBEX 35-Titel Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile bei 49,30 EUR. Wer vor 3 Jahren 1.000 EUR in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investiert hat, hat nun 20,284 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie auf 61,30 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.243,41 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 24,34 Prozent angewachsen.
Der Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Wert an der Börse wurde auf 3,14 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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