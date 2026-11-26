Frühe Anlage

Bei einem frühen Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteilen an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 55,10 EUR. Bei einem Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 181,488 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 64,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.669,69 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 16,70 Prozent gesteigert.

Alle Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net