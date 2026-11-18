Langfristige Investition

Vor Jahren in Mapfre eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Mapfre-Papier via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende stand die Mapfre-Aktie an diesem Tag bei 1,93 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die Mapfre-Aktie investierten, hätten nun 51,921 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 217,55 EUR, da sich der Wert eines Mapfre-Anteils am 17.11.2026 auf 4,19 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 117,55 Prozent gesteigert.

Mapfre wurde jüngst mit einem Börsenwert von 13,29 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net