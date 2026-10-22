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Lohnendes Merlin Properties SOCIMI SA-Investment?

IBEX 35-Titel Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merlin Properties SOCIMI SA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Merlin Properties SOCIMI SA eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Merlin Properties SOCIMI S.A
11.33 EUR -0.15 EUR -1.31 %
Charts | News | Analysen

Das Merlin Properties SOCIMI SA-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 9,35 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 10,695 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien. Die gehaltenen Merlin Properties SOCIMI SA-Papiere wären am 21.10.2026 124,06 EUR wert, da der Schlussstand 11,60 EUR betrug. Das kommt einer Steigerung um 24,06 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Merlin Properties SOCIMI SA belief sich jüngst auf 7,13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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