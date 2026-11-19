IBEX 35-Titel Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Merlin Properties SOCIMI SA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Merlin Properties SOCIMI SA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
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Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN Handel mit dem Merlin Properties SOCIMI SA-Papier statt. Der Schlusskurs der Merlin Properties SOCIMI SA-Anteile betrug an diesem Tag 9,86 EUR. Bei einem Merlin Properties SOCIMI SA-Investment von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 101,461 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie auf 11,43 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.159,70 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 15,97 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Merlin Properties SOCIMI SA belief sich zuletzt auf 7,16 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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