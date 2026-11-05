IBEX 35-Titel Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Merlin Properties SOCIMI SA von vor einem Jahr bedeutet

Frühe Investition

05.11.26 10:00 Uhr

Investoren, die vor Jahren in Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 1 Jahr wurde die Merlin Properties SOCIMI SA -Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Merlin Properties SOCIMI SA-Papier bei 13,43 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10.000 EUR in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie investierten, hätten nun 744,602 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 8.719,29 EUR, da sich der Wert eines Merlin Properties SOCIMI SA-Anteils am 04.11.2026 auf 11,71 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 12,81 Prozent eingebüßt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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