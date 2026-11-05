IBEX 35-Titel Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Merlin Properties SOCIMI SA von vor einem Jahr bedeutet
Investoren, die vor Jahren in Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
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Vor 1 Jahr wurde die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Merlin Properties SOCIMI SA-Papier bei 13,43 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10.000 EUR in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie investierten, hätten nun 744,602 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 8.719,29 EUR, da sich der Wert eines Merlin Properties SOCIMI SA-Anteils am 04.11.2026 auf 11,71 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 12,81 Prozent eingebüßt.
Der Marktwert von Merlin Properties SOCIMI SA betrug jüngst 7,16 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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