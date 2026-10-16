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Red Electrica SA-Investition im Blick

IBEX 35-Titel Red Electrica SA-Aktie: Hätte sich ein Red Electrica SA-Investment von vor 3 Jahren bezahlt gemacht?

Vor Jahren in Red Electrica SA eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Red Electrica SA
15.00 EUR 0.34 EUR 2.32 %
Charts | News | Analysen

Vor 3 Jahren wurden Red Electrica SA-Anteile via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Red Electrica SA-Aktie an diesem Tag bei 15,09 EUR. Bei einem Red Electrica SA-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,627 Red Electrica SA-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 15.10.2026 99,01 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 14,94 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 99,01 EUR, was einer negativen Performance von 0,99 Prozent entspricht.

Alle Red Electrica SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 8,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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