IBEX 35-Titel Red Electrica SA-Aktie: Hätte sich eine Red Electrica SA-Anlage von vor 10 Jahren gelohnt?
Bei einem frühen Red Electrica SA-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
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Heute vor 10 Jahren wurden Red Electrica SA-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 17,02 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Red Electrica SA-Aktie investierten, hätten nun 5,877 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Red Electrica SA-Papiers auf 16,92 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99,44 EUR wert. Die Abnahme von 100 EUR zu 99,44 EUR entspricht einer negativen Performance von 0,56 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Red Electrica SA eine Börsenbewertung in Höhe von 9,07 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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