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IBEX 35-Titel Red Electrica SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Red Electrica SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

01.05.26 10:00 Uhr

Anleger, die vor Jahren in Red Electrica SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Red Electrica SA
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Am 01.05.2023 wurde das Red Electrica SA-Papier via Börse STN feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 16,51 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Red Electrica SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,059 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Red Electrica SA-Aktie auf 14,90 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 90,28 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 9,72 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Red Electrica SA bezifferte sich zuletzt auf 8,03 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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