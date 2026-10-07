IBEX 35-Titel Solaria Energia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Solaria Energia von vor 3 Jahren eingebracht

Solaria Energia-Performance

07.10.26 10:00 Uhr

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Solaria Energia-Aktie gebracht.

Am 07.10.2023 wurde die Solaria Energia-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 13,79 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10.000 EUR in die Solaria Energia-Aktie investierten, hätten nun 725,426 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2026 auf 16,69 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12.107,36 EUR wert. Mit einer Performance von +21,07 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Solaria Energia-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net