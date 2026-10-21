IBEX 35-Titel Solaria Energia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Solaria Energia von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Solaria Energia eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 10 Jahren wurde die Solaria Energia-Aktie via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 0,81 EUR. Wer vor 10 Jahren 1.000 EUR in die Solaria Energia-Aktie investiert hat, hat nun 1.242,236 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.10.2026 18.248,45 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 14,69 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 1.724,84 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Solaria Energia belief sich zuletzt auf 2,00 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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