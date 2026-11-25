IBEX 35-Titel Solaria Energia-Aktie: So viel Verlust hätte eine Solaria Energia-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Solaria Energia eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Solaria Energia-Papier via Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 16,57 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,035 Solaria Energia-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 81,08 EUR, da sich der Wert eines Solaria Energia-Papiers am 24.11.2026 auf 13,44 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 81,08 EUR, was einer negativen Performance von 18,92 Prozent entspricht.
Insgesamt war Solaria Energia zuletzt 1,85 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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