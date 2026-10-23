IBEX 35-Wert Amadeus IT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Amadeus IT-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Amadeus IT eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Amadeus IT-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 43,81 EUR. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 228,258 Amadeus IT-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 22.10.2026 auf 56,92 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12.992,47 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 29,92 Prozent angezogen.
Am Markt war Amadeus IT jüngst 23,59 Mrd. Euro wert. Amadeus IT-Anteile wurde am 28.04.2010 an der Börse STN erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Amadeus IT-Papiers bei 11,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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