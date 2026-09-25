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Lukrative Amadeus IT-Investition?

IBEX 35-Wert Amadeus IT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amadeus IT von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Amadeus IT-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amadeus IT Holding SA
54.08 EUR 0.30 EUR 0.56 %
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Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Amadeus IT-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 44,49 EUR. Bei einem Amadeus IT-Investment von 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,477 Amadeus IT-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1.209,71 EUR, da sich der Wert eines Amadeus IT-Anteils am 24.09.2026 auf 53,82 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20,97 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Amadeus IT bezifferte sich zuletzt auf 22,75 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Amadeus IT-Aktie fand am 28.04.2010 an der Börse STN statt. Damals wurde der erste Kurs des Amadeus IT-Papiers bei 11,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
05.07.22 Amadeus IT Hold Deutsche Bank AG
09.05.22 Amadeus IT Buy UBS AG
06.05.22 Amadeus IT Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.05.22 Amadeus IT Neutral Goldman Sachs Group Inc.
20.04.22 Amadeus IT Overweight JP Morgan Chase & Co.

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