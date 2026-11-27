Lukrative Amadeus IT-Anlage?

Wer vor Jahren in Amadeus IT-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Amadeus IT-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 63,10 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1.000 EUR in die Amadeus IT-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15,848 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.11.2026 980,98 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 61,90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1,90 Prozent verringert.

Amadeus IT erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 25,16 Mrd. Euro. Amadeus IT-Papiere wurden am 28.04.2010 zum ersten Mal an der Börse STN gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Amadeus IT-Papier bei 11,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net