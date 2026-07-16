IBEX 35-Wert Amadeus IT-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Amadeus IT von vor 3 Jahren angefallen

Frühe Investition

17.07.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Amadeus IT eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN Handel mit dem Amadeus IT-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 66,50 EUR. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 EUR in die Amadeus IT-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,504 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 76,36 EUR, da sich der Wert eines Amadeus IT-Anteils am 16.07.2026 auf 50,78 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 23,64 Prozent vermindert.

Amadeus IT wurde jüngst mit einem Börsenwert von 20,13 Mrd. Euro gelistet. Am 28.04.2010 wagte die Amadeus IT-Aktie an der Börse STN den Sprung aufs Parkett. Ein Amadeus IT-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 11,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net