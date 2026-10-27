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Lohnende Banco de Sabadell SA-Anlage?

IBEX 35-Wert Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Banco de Sabadell SA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren Banco de Sabadell SA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Banco de Sabadell SA
3.48 EUR -0.04 EUR -1.08 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden Banco de Sabadell SA-Anteile via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1,25 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die Banco de Sabadell SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 79,930 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.10.2026 280,95 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 3,52 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 180,95 Prozent zugenommen.

Banco de Sabadell SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16,67 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
30.10.12 Banco de Sabadell SA hold Deutsche Bank AG
26.10.12 Banco de Sabadell SA underperform Exane-BNP Paribas SA
22.10.12 Banco de Sabadell SA neutral Nomura
21.09.12 Banco de Sabadell SA sell Société Générale Group S.A. (SG)
04.09.12 Banco de Sabadell SA hold Deutsche Bank AG

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