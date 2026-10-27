IBEX 35-Wert Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Banco de Sabadell SA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren Banco de Sabadell SA-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 10 Jahren wurden Banco de Sabadell SA-Anteile via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1,25 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die Banco de Sabadell SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 79,930 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.10.2026 280,95 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 3,52 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 180,95 Prozent zugenommen.
Banco de Sabadell SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 16,67 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Banco de Sabadell SA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Banco de Sabadell SA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen