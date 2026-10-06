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Rentables Banco de Sabadell SA-Investment?

IBEX 35-Wert Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Banco de Sabadell SA von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Banco de Sabadell SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Banco de Sabadell SA
3.61 EUR 0.09 EUR 2.56 %
Charts | News | Analysen

Vor 1 Jahr wurde das Banco de Sabadell SA-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Banco de Sabadell SA-Papier bei 3,31 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 30,239 Banco de Sabadell SA-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.10.2026 auf 3,55 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 107,47 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +7,47 Prozent.

Der Banco de Sabadell SA-Wert an der Börse wurde auf 16,56 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Banco de Sabadell SA Aktie News

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Datum Rating Analyst
30.10.12 Banco de Sabadell SA hold Deutsche Bank AG
26.10.12 Banco de Sabadell SA underperform Exane-BNP Paribas SA
22.10.12 Banco de Sabadell SA neutral Nomura
21.09.12 Banco de Sabadell SA sell Société Générale Group S.A. (SG)
04.09.12 Banco de Sabadell SA hold Deutsche Bank AG

Information

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