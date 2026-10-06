IBEX 35-Wert Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Banco de Sabadell SA von vor einem Jahr abgeworfen

Rentables Banco de Sabadell SA-Investment?

06.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Banco de Sabadell SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Banco de Sabadell SA-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Banco de Sabadell SA-Papier bei 3,31 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 30,239 Banco de Sabadell SA-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.10.2026 auf 3,55 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 107,47 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +7,47 Prozent.

Der Banco de Sabadell SA-Wert an der Börse wurde auf 16,56 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net