IBEX 35-Wert Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bankinter,-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bankinter,-Investment

06.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Bankinter,-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse STN Handel mit dem Bankinter,-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 4,72 EUR. Bei einem Investment von 1.000 EUR in die Bankinter,-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 211,950 Bankinter,-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Bankinter,-Papiers auf 15,73 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3.333,98 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 233,40 Prozent gesteigert.

Bankinter, war somit zuletzt am Markt 14,19 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net