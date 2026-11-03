IBEX 35-Wert Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bankinter,-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Bankinter,-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
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Am 03.11.2016 wurde die Bankinter,-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 5,04 EUR wert. Bei einem Bankinter,-Investment von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.982,495 Bankinter,-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 27.953,17 EUR, da sich der Wert einer Bankinter,-Aktie am 02.11.2026 auf 14,10 EUR belief. Damit wäre die Investition 179,53 Prozent mehr wert.
Der Bankinter,-Wert an der Börse wurde auf 12,51 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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