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Lohnendes Bankinter,-Investment?

IBEX 35-Wert Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bankinter,-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Bankinter,-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bankinter, SA Reg.Shs
13.82 EUR -0.15 EUR -1.07 %
Charts | News | Analysen

Am 03.11.2016 wurde die Bankinter,-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 5,04 EUR wert. Bei einem Bankinter,-Investment von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.982,495 Bankinter,-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 27.953,17 EUR, da sich der Wert einer Bankinter,-Aktie am 02.11.2026 auf 14,10 EUR belief. Damit wäre die Investition 179,53 Prozent mehr wert.

Der Bankinter,-Wert an der Börse wurde auf 12,51 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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21.03.13 Bankinter, verkaufen Merrill Lynch & Co., Inc.
06.11.12 Bankinter, reduce Nomura
30.10.12 Bankinter, hold Deutsche Bank AG
19.10.12 Bankinter, sell Société Générale Group S.A. (SG)
21.09.12 Bankinter, sell Société Générale Group S.A. (SG)

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