IBEX 35-Wert Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bankinter,-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Lohnendes Bankinter,-Investment?

03.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Bankinter,-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 03.11.2016 wurde die Bankinter,-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 5,04 EUR wert. Bei einem Bankinter,-Investment von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.982,495 Bankinter,-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 27.953,17 EUR, da sich der Wert einer Bankinter,-Aktie am 02.11.2026 auf 14,10 EUR belief. Damit wäre die Investition 179,53 Prozent mehr wert.

Der Bankinter,-Wert an der Börse wurde auf 12,51 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net