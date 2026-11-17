Hochrechnung

Bei einem frühen Bankinter,-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die Bankinter,-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 6,22 EUR. Bei einem Investment von 1.000 EUR in die Bankinter,-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 160,668 Bankinter,-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.357,01 EUR, da sich der Wert eines Bankinter,-Papiers am 16.11.2026 auf 14,67 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 135,70 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Bankinter, betrug jüngst 13,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net