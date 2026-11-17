IBEX 35-Wert Bankinter,-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bankinter, von vor 3 Jahren verdient
Bei einem frühen Bankinter,-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Werte in diesem Artikel
Vor 3 Jahren wurde die Bankinter,-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 6,22 EUR. Bei einem Investment von 1.000 EUR in die Bankinter,-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 160,668 Bankinter,-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.357,01 EUR, da sich der Wert eines Bankinter,-Papiers am 16.11.2026 auf 14,67 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 135,70 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Bankinter, betrug jüngst 13,16 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bankinter,
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bankinter,
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen