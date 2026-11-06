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IBEX 35-Wert CAIXABANK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CAIXABANK von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in CAIXABANK-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CAIXABANK S.A.
11.57 EUR -0.18 EUR -1.49 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden CAIXABANK-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 2,64 EUR. Bei einem Investment von 1.000 EUR in die CAIXABANK-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 378,221 CAIXABANK-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 4.493,26 EUR, da sich der Wert eines CAIXABANK-Papiers am 05.11.2026 auf 11,88 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 349,33 Prozent.

Insgesamt war CAIXABANK zuletzt 82,65 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
06.11.12 CAIXABANK reduce Nomura
29.10.12 CAIXABANK neutral UBS AG
21.09.12 CAIXABANK sell Société Générale Group S.A. (SG)
02.08.12 CAIXABANK underperform Exane-BNP Paribas SA
30.07.12 CAIXABANK neutral UBS AG

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