IBEX 35-Wert CAIXABANK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CAIXABANK von vor 10 Jahren verdient

Profitable CAIXABANK-Investition?

09.10.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in CAIXABANK eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden CAIXABANK-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 2,35 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 42,532 CAIXABANK-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des CAIXABANK-Papiers auf 11,89 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 505,49 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 405,49 Prozent zugenommen.

Alle CAIXABANK-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 82,98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net