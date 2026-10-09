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Profitable CAIXABANK-Investition?

IBEX 35-Wert CAIXABANK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CAIXABANK von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in CAIXABANK eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CAIXABANK S.A.
12.02 EUR 0.06 EUR 0.54 %
Charts | News | Analysen

Heute vor 10 Jahren wurden CAIXABANK-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 2,35 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 42,532 CAIXABANK-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des CAIXABANK-Papiers auf 11,89 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 505,49 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 405,49 Prozent zugenommen.

Alle CAIXABANK-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 82,98 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
06.11.12 CAIXABANK reduce Nomura
29.10.12 CAIXABANK neutral UBS AG
21.09.12 CAIXABANK sell Société Générale Group S.A. (SG)
02.08.12 CAIXABANK underperform Exane-BNP Paribas SA
30.07.12 CAIXABANK neutral UBS AG

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