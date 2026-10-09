IBEX 35-Wert CAIXABANK-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in CAIXABANK von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in CAIXABANK eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
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Heute vor 10 Jahren wurden CAIXABANK-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 2,35 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 42,532 CAIXABANK-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des CAIXABANK-Papiers auf 11,89 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 505,49 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 405,49 Prozent zugenommen.
Alle CAIXABANK-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 82,98 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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