IBEX 35-Wert Cellnex Telecom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Cellnex Telecom von vor 3 Jahren eingebracht

Profitable Cellnex Telecom-Anlage?

04.11.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Cellnex Telecom-Aktien gewesen.

Die Cellnex Telecom-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Cellnex Telecom-Papier 30,45 EUR wert. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 328,407 Cellnex Telecom-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.11.2026 gerechnet (26,12 EUR), wäre die Investition nun 8.578,00 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 14,22 Prozent abgenommen.

Cellnex Telecom erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16,93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net