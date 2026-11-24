Lohnender CIE Automotive SA-Einstieg?

Bei einem frühen CIE Automotive SA-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem CIE Automotive SA-Papier via Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendete die CIE Automotive SA-Aktie bei 26,20 EUR. Wer vor 5 Jahren 1.000 EUR in die CIE Automotive SA-Aktie investiert hat, hat nun 38,168 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 998,09 EUR, da sich der Wert eines CIE Automotive SA-Anteils am 23.11.2026 auf 26,15 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 0,19 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für CIE Automotive SA eine Börsenbewertung in Höhe von 3,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net