IBEX 35-Wert CIE Automotive SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CIE Automotive SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Performance unter der Lupe

06.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Investment in CIE Automotive SA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 06.10.2016 wurde die CIE Automotive SA-Aktie via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die CIE Automotive SA-Aktie an diesem Tag 15,97 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 6,263 CIE Automotive SA-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.10.2026 gerechnet (26,25 EUR), wäre die Investition nun 164,40 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 64,40 Prozent vermehrt.

CIE Automotive SA wurde am Markt mit 3,05 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net