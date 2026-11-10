IBEX 35-Wert Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust hätte ein Corporacion Acciona Energias Renovables-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Corporacion Acciona Energias Renovables-Investment im Blick

10.11.26 10:00 Uhr

Vor Jahren in Corporacion Acciona Energias Renovables eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 26,54 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 10.000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 376,790 Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 22,48 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 8.470,23 EUR wert. Damit wäre die Investition um 15,30 Prozent gesunken.

Corporacion Acciona Energias Renovables markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net