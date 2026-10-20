IBEX 35-Wert Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust hätte eine Corporacion Acciona Energias Renovables-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
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Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Corporacion Acciona Energias Renovables-Papier bei 29,98 EUR. Bei einem 10.000-EUR-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 333,556 Corporacion Acciona Energias Renovables-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 7.224,82 EUR, da sich der Wert eines Corporacion Acciona Energias Renovables-Papiers am 19.10.2026 auf 21,66 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 27,75 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Corporacion Acciona Energias Renovables belief sich zuletzt auf 7,16 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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