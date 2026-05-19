DAX25.223 -0,7%Est506.090 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7700 +0,1%Nas26.344 +0,2%Bitcoin65.878 -0,8%Euro1,1641 ±0,0%Öl98,98 +2,8%Gold4.529 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 D-Wave Quantum A3DSV9 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 Microsoft 870747 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: DAX von Gewinnmitnahmen belastet -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer -- Nordex erhält Megaauftrag -- Merck, SK hynix, Samsung, D-Wave im Fokus
Top News
Airbus-Aktie in Rot: Engpässe verzögern Qantas-Pläne für Nonstop-Flüge nach London Airbus-Aktie in Rot: Engpässe verzögern Qantas-Pläne für Nonstop-Flüge nach London
US-Angriff auf Iran schürt Sorgen: Entspannungsrally schon wieder vorbei - DAX von Gewinnmitnahmen belastet US-Angriff auf Iran schürt Sorgen: Entspannungsrally schon wieder vorbei - DAX von Gewinnmitnahmen belastet
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Corporacion Acciona Energias Renovables-Performance im Blick

IBEX 35-Wert Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor 3 Jahren angefallen

26.05.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Corporacion Acciona Energias Renovables
23,86 EUR 0,20 EUR 0,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Am 26.05.2023 wurde die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteile betrug an diesem Tag 31,30 EUR. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 319,489 Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 25.05.2026 auf 24,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7.731,63 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 22,68 Prozent.

Der Börsenwert von Corporacion Acciona Energias Renovables belief sich zuletzt auf 7,68 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Corporacion Acciona Energias Renovables

DatumMeistgelesen