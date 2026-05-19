IBEX 35-Wert Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor 3 Jahren angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktien gewesen.
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Am 26.05.2023 wurde die Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteile betrug an diesem Tag 31,30 EUR. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 319,489 Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 25.05.2026 auf 24,20 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7.731,63 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 22,68 Prozent.
Der Börsenwert von Corporacion Acciona Energias Renovables belief sich zuletzt auf 7,68 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
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