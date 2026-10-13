IBEX 35-Wert Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor 3 Jahren angefallen
Bei einem frühen Corporacion Acciona Energias Renovables-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN Handel mit der Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 24,34 EUR. Bei einem Investment von 1.000 EUR in das Corporacion Acciona Energias Renovables-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 41,085 Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.10.2026 gerechnet (22,02 EUR), wäre die Investition nun 904,68 EUR wert. Aus 1.000 EUR wurden somit 904,68 EUR, was einer negativen Performance von 9,53 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Corporacion Acciona Energias Renovables belief sich zuletzt auf 6,89 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Corporacion Acciona Energias Renovables
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Corporacion Acciona Energias Renovables
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen