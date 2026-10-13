IBEX 35-Wert Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Corporacion Acciona Energias Renovables von vor 3 Jahren angefallen

Corporacion Acciona Energias Renovables-Anlage unter der Lupe

13.10.26 10:00 Uhr

Bei einem frühen Corporacion Acciona Energias Renovables-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN Handel mit der Corporacion Acciona Energias Renovables-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 24,34 EUR. Bei einem Investment von 1.000 EUR in das Corporacion Acciona Energias Renovables-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 41,085 Corporacion Acciona Energias Renovables-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.10.2026 gerechnet (22,02 EUR), wäre die Investition nun 904,68 EUR wert. Aus 1.000 EUR wurden somit 904,68 EUR, was einer negativen Performance von 9,53 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Corporacion Acciona Energias Renovables belief sich zuletzt auf 6,89 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net