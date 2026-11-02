IBEX 35-Wert Fluidra-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fluidra von vor 3 Jahren abgeworfen

Fluidra-Performance im Blick

02.11.26 10:00 Uhr

Wer vor Jahren in Fluidra eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 02.11.2023 wurde die Fluidra-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 17,11 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 58,445 Fluidra-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Fluidra-Papiers auf 18,70 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1.092,93 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,29 Prozent erhöht.

Fluidra erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net