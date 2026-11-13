DAX 26.794 +0,1%ESt50 6.404 +0,1%MSCI World 4.870 -0,3%Top 10 Crypto 9,21 -2,5%Nas 25.366 -0,4%Bitcoin 62.714 -2,8%Euro 1,1055 -0,0%Öl 95,5 -0,4%Gold 3.897 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
Grifols SA-Investition

IBEX 35-Wert Grifols SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Grifols SA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Grifols SA-Investment gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Grifols SA
11.54 EUR 0.18 EUR 1.54 %
Charts | News | Analysen

Am 13.11.2025 wurden Grifols SA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen Grifols SA-Anteile an diesem Tag bei 10,93 EUR. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 914,913 Grifols SA-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 12.11.2026 10.667,89 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 11,66 EUR belief. Damit wäre die Investition 6,68 Prozent mehr wert.

Am Markt war Grifols SA jüngst 7,81 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Grifols SA Aktie News

Werbung

Grifols SA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Grifols SA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.