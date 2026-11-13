IBEX 35-Wert Grifols SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Grifols SA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Grifols SA-Investment gewesen.
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Am 13.11.2025 wurden Grifols SA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen Grifols SA-Anteile an diesem Tag bei 10,93 EUR. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 914,913 Grifols SA-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 12.11.2026 10.667,89 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 11,66 EUR belief. Damit wäre die Investition 6,68 Prozent mehr wert.
Am Markt war Grifols SA jüngst 7,81 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion Finanzen.net
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