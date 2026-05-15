IBEX 35-Wert Grifols SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Grifols SA von vor 10 Jahren gekostet

Profitabler Grifols SA-Einstieg?

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Grifols SA-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Grifols SA-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Grifols SA-Aktie bei 18,64 EUR. Wenn ein Anleger damals 1.000 EUR in die Grifols SA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 53,662 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.05.2026 gerechnet (9,50 EUR), wäre die Investition nun 509,69 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 49,03 Prozent verringert.

Der Marktwert von Grifols SA betrug jüngst 6,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net