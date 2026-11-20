Profitable Grifols SA-Anlage?

Bei einem frühen Investment in Grifols SA-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Grifols SA-Papier via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 12,72 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Grifols SA-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,865 Grifols SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Grifols SA-Papiers auf 11,06 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 86,98 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 13,02 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Grifols SA belief sich jüngst auf 7,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net