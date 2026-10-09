IBEX 35-Wert Grifols SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Grifols SA von vor 10 Jahren angefallen

Rentabler Grifols SA-Einstieg?

09.10.26 10:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Grifols SA-Aktien verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Grifols SA-Anteilen via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Grifols SA-Papier 19,00 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,263 Grifols SA-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 50,97 EUR, da sich der Wert einer Grifols SA-Aktie am 08.10.2026 auf 9,68 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 49,03 Prozent.

Zuletzt verbuchte Grifols SA einen Börsenwert von 6,77 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net