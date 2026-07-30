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IBEX 35-Wert Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel hätte eine Investition in Inmobiliaria Colonial, von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren Inmobiliaria Colonial,-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split
5.54 EUR -0.06 EUR -1.07 %
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Vor 3 Jahren wurden Inmobiliaria Colonial,-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,69 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 17,590 Inmobiliaria Colonial,-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 05.08.2026 auf 5,59 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 98,33 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1,67 Prozent verringert.

Am Markt war Inmobiliaria Colonial, jüngst 3,45 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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