IBEX 35-Wert Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel hätte eine Investition in Inmobiliaria Colonial, von vor 3 Jahren gekostet

Langfristige Anlage

06.08.26 10:00 Uhr

Vor Jahren Inmobiliaria Colonial,-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 3 Jahren wurden Inmobiliaria Colonial, -Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,69 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 17,590 Inmobiliaria Colonial,-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 05.08.2026 auf 5,59 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 98,33 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1,67 Prozent verringert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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