IBEX 35-Wert Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel hätte eine Investition in Inmobiliaria Colonial, von vor 3 Jahren gekostet
Vor Jahren Inmobiliaria Colonial,-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Werte in diesem Artikel
Vor 3 Jahren wurden Inmobiliaria Colonial,-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,69 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 17,590 Inmobiliaria Colonial,-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 05.08.2026 auf 5,59 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 98,33 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1,67 Prozent verringert.
Am Markt war Inmobiliaria Colonial, jüngst 3,45 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Inmobiliaria Colonial,
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Inmobiliaria Colonial,
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Inmobiliaria Colonial, Aktie News
Inmobiliaria Colonial, Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Inmobiliaria Colonial, nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.