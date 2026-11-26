Frühes Investment

Bei einem frühen Inmobiliaria Colonial,-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Inmobiliaria Colonial,-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Inmobiliaria Colonial,-Aktie 5,90 EUR wert. Hätte ein Anleger 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie investiert, befänden sich nun 169,492 Inmobiliaria Colonial,-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 837,63 EUR, da sich der Wert eines Inmobiliaria Colonial,-Papiers am 25.11.2026 auf 4,94 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16,24 Prozent verringert.

Insgesamt war Inmobiliaria Colonial, zuletzt 3,00 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion Finanzen.net