IBEX 35-Wert Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Inmobiliaria Colonial, von vor einem Jahr eingebracht

Inmobiliaria Colonial,-Performance im Blick

22.10.26 10:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Inmobiliaria Colonial,-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Inmobiliaria Colonial,-Aktie via Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 5,62 EUR wert. Bei einer 10.000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1.779,359 Inmobiliaria Colonial,-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Inmobiliaria Colonial,-Papiers auf 5,03 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8.950,18 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 10,50 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Inmobiliaria Colonial, belief sich zuletzt auf 3,08 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net