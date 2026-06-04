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Inmobiliaria Colonial,-Anlage im Blick

IBEX 35-Wert Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Inmobiliaria Colonial, von vor 3 Jahren bedeutet

11.06.26 10:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Inmobiliaria Colonial,-Aktien verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split
5,66 EUR 0,10 EUR 1,80%
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Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit der Inmobiliaria Colonial,-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 5,84 EUR. Hätte ein Anleger 1.000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie investiert, befänden sich nun 171,233 Inmobiliaria Colonial,-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 977,74 EUR, da sich der Wert eines Inmobiliaria Colonial,-Anteils am 10.06.2026 auf 5,71 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 2,23 Prozent.

Der Börsenwert von Inmobiliaria Colonial, belief sich zuletzt auf 3,49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

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