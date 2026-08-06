IBEX 35-Wert Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Inmobiliaria Colonial, von vor 5 Jahren angefallen

Inmobiliaria Colonial,-Investment im Blick

13.08.26 10:00 Uhr

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Inmobiliaria Colonial,-Einstiegs gewesen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Vor 5 Jahren wurde das Inmobiliaria Colonial, -Papier via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 9,46 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 105,764 Inmobiliaria Colonial,-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Inmobiliaria Colonial,-Aktie auf 5,60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 592,28 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 40,77 Prozent abgenommen.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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